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Эксперт назвал признаки того, что смартфон взломан

Анна Назайкина
17:17 31.12.2020
Также специалист рассказал, каким образом вредоносная программа может попасть в устройство.
Эксперт назвал признаки того, что смартфон взломан
© Фото: Pexels, Pixabay

Глава компании «Интеллектуальный Резерв» Павел Мясоедов рассказал о признаках того, что мобильный телефон был взломан. Об этом может свидетельствовать падение производительности смартфона, то есть, если телефон начинает «тормозить», это может говорить о его взломе. Еще одним признаком является то, что устройство стало быстро разряжаться.

Эксперт рассказал, что вредоносная программа может проникнуть в смартфон через Сеть, а также при проводном подключении к чужому устройству. По словам Мясоедова, данная ситуация может произойти, к примеру, при диагностике телефона в неофициальном сервисном центре. Причем сначала, объяснил эксперт, гаджет может работать в нормально режиме, неполадки могут начать появляться позже, спустя какое-то время после «заражения» телефона.

«Например, вам могут приходить сообщения, что вы вошли в банк-клиент или пользуетесь социальной сетью, в то время как вы спите или занимаетесь другими делами», - передает его слова агентство «Прайм».

Если у пользователя возникают подозрения, что его телефона был взломан, специалист советует совершить звонок на горячую линию производителя или продавца устройства.

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