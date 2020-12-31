В Домодедово заявили, что очистили все ВПП ото льда

Полеты с обеих взлетно-посадочных полос в Домодедово были возобновлены после ледяного дождя. Об этом рассказали в пресс-службе аэропорта.

«Аэродромные службы устранили последствия ледяного дождя и обеспечили нормативный коэффициент сцепления - это показатель, который гарантирует, что с данной взлетно-посадочной полосы безопасно выполнять как взлет, так и посадку, несмотря на тяжелые метеоусловия», - сообщил пресс-секретарь Александр Власов.

Ранее сообщалось, что из-за непогоды в столичном аэропорту были задержаны более 150 рейсов. На поверхности всех ВПП образовалась наледь. Аэродромные службы работали в усиленном режиме.