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Папа римский Франциск не будет руководить праздничными богослужениями из-за болезни

Тамара Астапенкова
16:58 31.12.2020
Главе католической церкви в декабре исполнилось 84 года.
Папа римский Франциск не будет руководить праздничными богослужениями из-за болезни
© Фото: Keystone Press Agency, Globallookpress

Сегодня и 1 января Папа римский Франциск не будет руководить праздничными богослужениями в Соборе Святого Петра в Ватикане из-за обострения болей в правой ноге. Об этом сообщило агентство Reuters.

Впервые Папа римский Франциск пропустит такие важные мероприятия. Однако по протоколу, ему требуется стоять на протяжении большей части службы, что будет затруднительно из-за его состояния здоровья.

В декабре Папе римскому Франциску исполнилось 84 года. По информации Ватикана, он планирует возглавить полуденную молитву. Вечерню, 31 декабря, отслужит декан Кардинальской коллегии Джованни Баттиста Ре. Утреннюю мессу 1 января, которая будет посвящена дню мира католической церкви, проведет государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин.

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