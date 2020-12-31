«Пусть все будет хорошо!»: Медведев поздравил россиян с Новым годом

Главным итогом уходящего года стало возвращение в жизнь таких понятий как сострадание и сочувствие, забота и поддержка. С таким заявлением выступил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Он поздравил россиян с наступающими праздниками и сообщил, что 2020 год принес всем тяжелые испытания, с которыми россиянам удалось справиться.

«Мы столкнулись с новой опасной болезнью, в воздухе витал страх, людей пугала неизвестность, а в какой-то момент вообще всерьез задавался вопрос, сумеет ли человечество справиться с этой глобальной угрозой и выжить», - сказал он в новогоднем видеообращении, которое разместил в своих социальных сетях.

Новый год Медведев назвал самым долгожданным и радостным праздником.

«В новогоднюю ночь мы всегда желаем друг другу, нашим родственникам, нашим близким простые вещи - чтобы все плохое и трудное осталось в уходящем году, чтобы все были счастливы и здоровы», - заявил он.

Зампредседателя СБ РФ подчеркнул, что ранее в этих словах не было глубокого смысла, а теперь они перестали быть дежурными. В конце видеообращения Медведев пожелал россиянам стать сильнее и счастливее в наступающем году.