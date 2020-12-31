Мишустин освободил от должности заместителя руководителя ФАС
Павел Заборщиков пришел в Федеральную антимонопольную службу в 2004 году.
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Заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Павел Заборщиков освобожден от должности по собственной просьбе. Распоряжение, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
«Освободить Заборщикова Павла Викторовича от должности заместителя руководителя Федеральной антимонопольной службы по его просьбе», - говорится в документе.
Павел Заборщиков начал работать в Федеральной антимонопольной службе с 2004 года. Начинал с должности начальника управления делами. В 2019 году был назначен заместителем руководителя ФАС.