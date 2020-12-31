Гинцбург исключил продажу в аптеках препарата от COVID-19 на основе антител

Препарат для лечения коронавируса на основе антител, разработанный российскими учеными, нельзя будет купить в аптеках, он для этого не предназначен. Об этом сообщил глава НИИ имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Он не аптечного применения, он внутривенный, в стационарах исключительно для людей, которые уже больны коронавирусом в средней и тяжелой стадиях», - пояснил Гинцбург РИА Новости.

Он добавил, что препарат должен вводиться внутривенно. Другие формы применения не принесут пользы, уточнил глава НИИ имени Гамалеи. По словам Александра Гинцбурга, испытания препарата на основе антител планируется начать осенью 2021 года.

Ранее сообщалось, что препарат на основе антител будет применяться как капельница. Эффект от его применения должен начать проявляться через 7-10 дней.