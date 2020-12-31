Очень важный период: Попова рассказала о ситуации с COVID-19 в России

Главный санитарный врач России Анна Попова оценила ситуацию с коронавирусом в России. По ее словам, обстановка по COVID-19 в стране нельзя назвать однозначно стабильной.

Попова отметила, что сейчас «очень важный период».

«Мы впервые так надолго всей страной уходим отдыхать, а ситуация пока еще не однозначно стабильная. Вот от того, как мы проведем эти праздники, и зависит, как мы дальше будем жить», – сказала она в эфире канала «Россия 1».

Глава Роспотребнадзора порекомендовала не организовывать на Новый год больших застолий, так как во время их проведения возрастает риск заразиться коронавирусом.

Ранее Роспотребнадзор составил список рекомендаций по правилам безопасности во время празднования Нового года.