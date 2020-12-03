Река Дон в Ростове обмелела из-за сильного штормового ветра
Как отмечается, такое явление происходит каждый год.
© Видео: rostovnadonu, ВКонтакте © Фото: rostovnadonu, ВКонтакте
Житель Ростова-на-Дону опубликовал в Сети видео обмелевшего Дона. Как сообщается, уровень воды в реке опустился по причине сильного ветра.
«Дон-Батюшка снова "адски" обмелел. Уровень воды в реке опустился до рекордно низких отметок из-за восточного ветра. На видео видно, что Дон в районе Зеленого острова пересох почти наполовину», - подписал видеоролик пользователь Сети.
На ролике видно, что в водоеме образовались островки суши. Как сообщает RostovGazeta, ранее в ноябре в реке так же показался из воды остров в районе стадиона «Ростов Арена». Как отмечается, такое явление можно наблюдать каждый год из-за штормового ветра.