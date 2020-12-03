В стране и мире Река Дон в Ростове обмелела из-за сильного штормового ветра Анна Панцулая Как отмечается, такое явление происходит каждый год. © Видео: rostovnadonu, ВКонтакте © Фото: rostovnadonu, ВКонтакте Житель Ростова-на-Дону опубликовал в Сети видео обмелевшего Дона. Как сообщается, уровень воды в реке опустился по причине сильного ветра. «Дон-Батюшка снова "адски" обмелел. Уровень воды в реке опустился до рекордно низких отметок из-за восточного ветра. На видео видно, что Дон в районе Зеленого острова пересох почти наполовину», - подписал видеоролик пользователь Сети. На ролике видно, что в водоеме образовались островки суши. Как сообщает RostovGazeta, ранее в ноябре в реке так же показался из воды остров в районе стадиона «Ростов Арена». Как отмечается, такое явление можно наблюдать каждый год из-за штормового ветра. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика