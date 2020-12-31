Елка под водой и Дед Мороз-водолаз: как в Приморье готовятся к встрече Нового года

Первым в России новый год приходит в Приморье. На центральной площади Владивостока установили ледяную горку, возвели снежные крепости.

Есть и небольшая праздничная программа с концертами и народными гуляниями. На открытом воздухе жителям собираться не запрещено. И даже аномальные морозы, которые установились в Приморском крае, не стали причиной остаться дома в предпраздничный вечер, хотя на улице сегодня до -20 градусов.

Не изменяют традициям и хабаровские дайверы - 2020 год провожают под водой. Пусть не в естественных условиях, но в открытом бассейне. Шампанское – на бортике, елка – на дне, Дед Мороз – в водолазном костюме.