Путин освободил замгенпрокурора РФ Виктора Гриня от должности
Соответствующий указ президента России опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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Президент России Владимир Путин освободил от должности заместителя генерального прокурора РФ Виктора Гриня. Соответствующий указ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Освободить с 1 января 2021 года Гриня Виктора Яковлевича от должности заместителя генерального прокурора Российской Федерации», - сообщается в документе.
Виктор Гринь является заместителем генпрокурора России с 2006 года. 1 января ему исполнится 70 лет, что является предельным возрастом для данной должности.