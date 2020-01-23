Боевики атаковали позиции армии САР в Алеппо впервые с момента освобождения города

Отряд терористов общей численностью до 50 человек атаковал сирийский Алеппо впервые с момента освобождения города. Об этом сообщили в четверг в Российском центре примирения враждующих сторон в Сирии.

«22 января отряд боевиков численностью до 50 человек при поддержке четырех пикапов с крупнокалиберными пулеметами атаковал позиции правительственных войск в городе Алеппо с двух направлений: Рашидин-1 и Баллирамун», - говорится в сообщении.

Уточняется, что при атаке боевики использовали минометы. Правительственным войскам удалось отразить наступление. В ходе боестолкновения были уничтожены семь боевиков, девять ранены. Сирийские военнослужащие также понесли потери, среди них двое убитых и четверо раненых.