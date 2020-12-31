Украинцы потребовали от Зеленского обеспечить их российской вакциной от COVID-19
На официальном сайте президента Украины появилась петиция с требованием обеспечить граждан страны российской вакциной от коронавируса «Спутник V» и поставить прививку всем желающим.
«Обеспечить проверку, заявку и закупку необходимого количества доз российской вакцины “Спутник V” для защиты и безопасности украинских граждан от коронавируса, а также улучшения социально-экономической ситуации на Украине», - говорится в сообщении.
В петиции говорится, что необходимо всем желающим провести вакцинацию бесплатно, за счет государственного бюджета и благотворительности.
В ноябре президент РФ Владимир Путин рассказал, что десятки стран проявили интерес и высказали готовность приобрести российскую вакцину от коронавируса. По словам российского лидера, РФ готова к сотрудничеству с другими государствами.