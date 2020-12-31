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Украинцы потребовали от Зеленского обеспечить их российской вакциной от COVID-19

Тамара Астапенкова
15:39 31.12.2020
Петиция размещена на сайте президента Украины.
Украинцы потребовали от Зеленского обеспечить их российской вакциной от COVID-19
© Фото: Patricio Murphy, Keystone Press Agency, Globallookpress

На официальном сайте президента Украины появилась петиция с требованием обеспечить граждан страны российской вакциной от коронавируса «Спутник V» и поставить прививку всем желающим.

«Обеспечить проверку, заявку и закупку необходимого количества доз российской вакцины “Спутник V” для защиты и безопасности украинских граждан от коронавируса, а также улучшения социально-экономической ситуации на Украине», - говорится в сообщении.

В петиции говорится, что необходимо всем желающим провести вакцинацию бесплатно, за счет государственного бюджета и благотворительности.

В ноябре президент РФ Владимир Путин рассказал, что десятки стран проявили интерес и высказали готовность приобрести российскую вакцину от коронавируса. По словам российского лидера, РФ готова к сотрудничеству с другими государствами.

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