В стране и мире Украинцы потребовали от Зеленского обеспечить их российской вакциной от COVID-19 Тамара Астапенкова Петиция размещена на сайте президента Украины. © Фото: Patricio Murphy, Keystone Press Agency, Globallookpress На официальном сайте президента Украины появилась петиция с требованием обеспечить граждан страны российской вакциной от коронавируса «Спутник V» и поставить прививку всем желающим. «Обеспечить проверку, заявку и закупку необходимого количества доз российской вакцины “Спутник V” для защиты и безопасности украинских граждан от коронавируса, а также улучшения социально-экономической ситуации на Украине», - говорится в сообщении. В петиции говорится, что необходимо всем желающим провести вакцинацию бесплатно, за счет государственного бюджета и благотворительности. В ноябре президент РФ Владимир Путин рассказал, что десятки стран проявили интерес и высказали готовность приобрести российскую вакцину от коронавируса. По словам российского лидера, РФ готова к сотрудничеству с другими государствами. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика