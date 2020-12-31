В Париже умер звезда фильма «Анжелика и король»
Роберт Оссейн скончался в возрасте 93 лет.
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Знаменитый исполнитель роли графа Жоффрея де Пейрака в любовной киносаге о приключениях Анжелики Роберт Оссейн умер в возрасте 93 лет. Об этом сообщила семья французского актера.
Оссейн скончался 30 декабря в своем доме в Париже. Причины смерти не сообщаются. Он был особенно популярен в СССР, благодаря таким фильмам, как «Анжелика - маркиза ангелов», «Анжелика и король» и многих других. В общей сложности актер сыграл более 100 ролей.
Роберт Оссейн хорошо говорил по-русски. Его отец, известный композитор, был родом из Самарканда, а дед - из Азербайджана. Отец до Первой мировой войны учился в Москве и привил сыну любовь к русскому искусству.