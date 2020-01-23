Врач развеяла миф о жиросжигающих свойствах грейпфрута
Грейпфрут, вопреки расхожему мнению, не обладает способностью сжигать жир. Тем не менее некоторые свойства данного фрукта позволяют назвать его диетическим продуктом.
«Грейпфруты содержат большое количество жидкости, пищевых волокон, антиоксидантов, витаминов и микроэлементов и могут быть частью оптимального рациона питания», - рассказала агентству «Москва» рассказала главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова.
В грейпфруте содержится довольно много органических кислот, это и определяет характерный вкус фрукта. Несмотря на это, у грейпфрута нет жиросжигающих свойств, отметила диетолог. Однако его калорийность маленькая, поэтому ее оправдано включать грейпфрут в рацион.
По словам Стародубовой, грейпфруты можно употреблять вместе с другими овощами и фруктами, но злоупотреблять ими она не советует. Максимальной дозой грейпфрута является 200-250 граммов 2-3 раза в неделю.