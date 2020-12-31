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Лукашенко заявил, что Всебелорусское народное собрание не будет менять Конституцию

Тамара Астапенкова
14:54 31.12.2020
Президент не намерен становиться председателем ВНС, чтобы удержать власть.
Лукашенко заявил, что Всебелорусское народное собрание не будет менять Конституцию
© Фото: Пресс-служба президента РФ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Всебелорусское народное собрание (ВНС) не уполномочено и не будет вносить никакие изменения в Конституцию страны. Заявление президента прозвучало во время встречи с представителями трудового коллектива Республиканского научно-практического центра детской онкологии, гематологии и иммунологии.

«Всебелорусское народное собрание никакие конституционные нормы, Конституцию менять не уполномочено и не будет. И мы давить на это не будем. Это будет нечестно», - приводит слова Лукашенко государственное агентство «БелТА».

Президент добавил, что на ВНС будут подниматься все вопросы, которые уже обсуждались на диалоговых площадках, которые всплыли и стоят перед белорусским народом. Лукашенко обратил внимание на то, что пока не решен вопрос о том, чтобы сделать ВНС конституционным органом. Он добавил, что это будет прописано в проекте Конституции и народ будет решать на референдуме.

Александр Лукашенко сообщил, что не намерен становиться председателем Всебелорусского народного собрания, чтобы продлить свое нахождение у власти. Он отметил, что у Всебелорусского народного собрания не будет «бешенных полномочий». Главой государства будет президент, которого изберет народ.

Напомним, что на этой неделе Лукашенко подписал указ о созыве Всебелорусского народного собрания, которое назначено на 11-12 февраля 2021 года в Минске. Уже началось выдвижение делегатов. На ВНС планируется обсуждение программы социально-экономического развития страны до 2025 года.

В Белоруссии такие собрания проходят каждые пять лет. Первое было созвано в 1996 году перед реферндумом о внесении изменений в Конституцию.

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