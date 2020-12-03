Снежный «апокалипсис» пятый день не отпускает Норильск: видео

Норильск пятый день живет во власти снежной стихии. На город обрушились метель и снегопад. В городе с 29 ноября введено «штормовое предупреждение» из-за очень сильного ветра. Коммунальным службам и жителям города приходится откапывать подъезды домов, входы в здания, машины и автобусные остановки.

Местные издания сообщают, что коммунальные службы города работают практически на пределе возможностей, однако с таким напором стихии быстро справиться невозможно. В школах отменены занятия, горожанам советуют по возможности не выходить на улицу.

С полудня четверга, 3 декабря, на автодороге Норильск - Кайеркан - Алыкель будет действовать временное ограничение для движения автотранспорта категории «В». Соответствующее решение было принято ГИБДД.

Таймырский гидрометцентр пока не прогнозирует изменения ситуации. В четверг в городе при температуре воздуха -4…-9ºС продолжатся снегопад и метель, ветер западный 10-15 м/с с порывами до 22-27 м/с, видимость менее 1 000 метров.