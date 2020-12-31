Еще не вечер: как Москва встречает Новый год в условиях пандемии

Новогодние торжества в Москве в этом году существенно отличаются от привычной картины. В условиях пандемии новой коронавирусной инфекции не будет массовых гуляний. Несмотря на это, праздничное настроение витает в воздухе. На Никольской улице и на Красной площади огромное количество москвичей и гостей столицы. Многие их них торопятся успеть посетить кафе и бары, которые сегодня работают до 23 часов.

Пока выход на главную площадь страны свободный, но уже в 18 часов будут установлены турникеты и начнется подготовка к праздничному салюту, который запустят с Москворецкого моста. С 23:30 до 00:15 будут перекрыты Москворецкая улица, Ильинка, Варварка, а также Москворецкая, Софийская, Раушская и Кремлевская набережные. Впрочем, уже завтра проход будет свободен и можно будет погулять по новогодней Москве, хотя массовых мероприятий в этом году не будет, напомнили столичные власти.

Приятным сюрпризом для москвичей и туристов стал круглосуточный режим работы общественного транспорта. Более того, и метро и наземный транспорт сегодня будут работать бесплатно с 20 часов до шести утра.