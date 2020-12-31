В стране и мире Воробьев поздравил жителей Подмосковья с Новым годом Виктория Ивашечкина Политик также пожелал сил и терпения врачам, находящимся в красной зоне. © Фото: Андрей Воробьев, VK Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил жителей региона с наступающим Новым годом. Политик пожелал гражданам сил и здоровья. «Совсем скоро пробьет полночь и наступит главная ночь в году, которую все мы стараемся провести с родными. Наши самые теплые и добрые слова тем, кто сейчас в красных зонах», - подчеркнул Воробьев, передает «360». Политик также пожелал врачам сил и терпенья, а тем, кому пока нездоровится, скорейшего выздоровления. «Всем нам хочу пожелать, чтобы 2021 год принес только все самое хорошее», - добавил губернатор. Подытожив, Андрей Воробьев пожелал жителям региона здоровья, любви и благополучия. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика