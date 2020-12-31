Воробьев поздравил жителей Подмосковья с Новым годом
Политик также пожелал сил и терпения врачам, находящимся в красной зоне.
© Фото: Андрей Воробьев, VK
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил жителей региона с наступающим Новым годом. Политик пожелал гражданам сил и здоровья.
«Совсем скоро пробьет полночь и наступит главная ночь в году, которую все мы стараемся провести с родными. Наши самые теплые и добрые слова тем, кто сейчас в красных зонах», - подчеркнул Воробьев, передает «360».
Политик также пожелал врачам сил и терпенья, а тем, кому пока нездоровится, скорейшего выздоровления.
«Всем нам хочу пожелать, чтобы 2021 год принес только все самое хорошее», - добавил губернатор.
Подытожив, Андрей Воробьев пожелал жителям региона здоровья, любви и благополучия.