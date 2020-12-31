Жена Грачевского рассказала о тяжелом состоянии мужа

Екатерина Белоцерковская, жена Бориса Грачевского, режиссера, сценариста и художественного руководителя киножурнала «Ералаш» на своей странице в Instagram рассказала, что состояние ее мужа тяжелое, однако стабильное, без ухудшений. Белоцерковская также обратилась к подписчикам с просьбой не распространять ложные слухи о самочувствии Грачевского.

«В реанимацию, да, было необходимо его помещать. Но давая такие комментарии, пресса может ухудшить его здоровье, конкретно пресса, он читает прессу, он в сознании и разговаривает», — рассказала она.

Ранее появилась информация, что 71-летний режиссер заразился COVID-19. Изначально Грачевский проходил лечение в домашних условиях, однако впоследствии был госпитализирован. Сегодня стало известно, что его перевели в реанимацию.