Названо место прощания с Пьером Карденом

Легендарного французского модельера Пьера Кардена похоронят в Париже на кладбище Монмартр. Церемония будет закрытой, на нее пригласили только родственников и самых близких друзей мастера. Дата прощания с ним пока не разглашается, пишет Le Figaro.

Карден родился под Венецией в 1922 году. Когда ему было 23 года, он переехал в Париж, где устроился работать в дом Dior манекенщиком. Спустя всего пять лет он открыл свой дом «Пьер Карден». Кроме того, модельер является владельцем многочисленной недвижимости вокруг Елисейского дворца, которую он скупал на протяжении многих лет.

Карден знаменит и любим в России, куда он неоднократно приезжал еще со времен СССР. Известно, что именно он шил костюмы и вечерние платья для балерины Майи Плесецкой. Все свои произведения маэстро дарил танцовщице, называя ее своей музой и вдохновительницей.