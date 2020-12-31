Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Облачная и теплая»: метеоролог рассказал о погоде в новогодние праздники в Москве

Виктория Ивашечкина
13:33 31.12.2020
По словам специалиста, морозы ожидают столицу лишь после 4 января.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press

Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус рассказал «Звезде» о теплой и облачной погоде в новогодние праздники в Москве.

«Как в последний день уходящего года, так и в первые дни нового 2021 года столица будет находиться в теплом секторе циклона под влиянием хорошо прогретого и влажного атлантического воздуха», - подчеркнул метеоролог.

По словам специалиста, в новогоднюю ночь в столице будет около 1 градуса ниже нуля. Погода ожидается облачная. Возможны слабые осадки, местами на дорогах и тротуарах гололедица.

«К утру температура понизиться до -2 градусов. Днем 1 января столбики термометров буду колебаться около нулевой отметки. Ожидается несильный юго-восточный ветер и атмосферное давление близкое к норме», - отметил метеоролог.

По словам Леуса, такая облачная и не по сезону теплая погода сохранится в столице как минимум до 4 января. И лишь в последующие дни ожидаются изменения, которые обещают москвичам приход рождественских морозов

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
13:33 В стране и мире
Видео
«Облачная и теплая»: метеоролог рассказал о погоде в новогодние праздники в Москве
13:21 В стране и мире
Видео
От вспышки в Ухане до массовой вакцинации: год назад мир узнал о коронавирусе
12:30 В стране и мире
В Роструде рассказали о том, как россияне будут отдыхать в 2021 году
11:17 Эксклюзив
«Он дышал кислородом»: Долинский рассказал о лечении Грачевского от COVID-19
10:20 В стране и мире
Спасатели продолжат поиск моряков в районе крушения «Онеги»
Популярное
Популярное
Директор Чичериной прокомментировал сообщения о вызове певицы в полицию
Врач рассказал о смертельной ошибке при похмелье
Ученые обнаружили еще одно опасное последствие COVID-19
Названа главная ошибка при варке пельменей
Видео
Прямой эфир из «ада»: извержение вулкана на Гавайях удалось снять изнутри кратера
Видео
Агрессивный кенгуру «нокаутировал» австралийца
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.