«Облачная и теплая»: метеоролог рассказал о погоде в новогодние праздники в Москве

Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус рассказал «Звезде» о теплой и облачной погоде в новогодние праздники в Москве.

«Как в последний день уходящего года, так и в первые дни нового 2021 года столица будет находиться в теплом секторе циклона под влиянием хорошо прогретого и влажного атлантического воздуха», - подчеркнул метеоролог.

По словам специалиста, в новогоднюю ночь в столице будет около 1 градуса ниже нуля. Погода ожидается облачная. Возможны слабые осадки, местами на дорогах и тротуарах гололедица.

«К утру температура понизиться до -2 градусов. Днем 1 января столбики термометров буду колебаться около нулевой отметки. Ожидается несильный юго-восточный ветер и атмосферное давление близкое к норме», - отметил метеоролог.

По словам Леуса, такая облачная и не по сезону теплая погода сохранится в столице как минимум до 4 января. И лишь в последующие дни ожидаются изменения, которые обещают москвичам приход рождественских морозов