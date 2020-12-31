Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Более 150 авиарейсов были задержаны в Москве из-за ледяного дождя

Ян Брацкий
13:29 31.12.2020
Аэродромные службы регулярно чистят занесенные снегом полосы и обрабатывают их специальными реагентами.
Более 150 авиарейсов были задержаны в Москве из-за ледяного дождя
© Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда

Московский аэропорт Домодедово работает с перебоями из-за последствий ледяного дождя. На поверхности взлетно-посадочной полосы образовалась наледь, что создает угрозу безопасности полетов. Аэродромные службы работают в усиленном режиме, чистят полосу и обрабатывают ее специальными реагентами.

«Мы приложим все усилия, чтобы в этот важный день все рейсы, несмотря на непростые метеоусловия, прилетели и вылетели в аэропорты назначения», - отметили в пресс-службе.

Временные ограничения на взлет и посадку были введены сегодня с 06:35 до 07:45. Всем вылетающим пассажирам рекомендовано уточнять актуальное время вылета в аэропорту или онлайон-табло, на котором информация отображается в реальном времени, посоветовали в пресс-службе воздушной гавани.

Для работы в непростых метеоусловиях в аэропорту Домодедово создан оперативный штаб, чтобы нивелировать последствия погодных условий, обеспечить безопасность и регулярность вылетов.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
13:33 В стране и мире
Видео
«Облачная и теплая»: метеоролог рассказал о погоде в новогодние праздники в Москве
13:21 В стране и мире
Видео
От вспышки в Ухане до массовой вакцинации: год назад мир узнал о коронавирусе
12:30 В стране и мире
В Роструде рассказали о том, как россияне будут отдыхать в 2021 году
11:17 Эксклюзив
«Он дышал кислородом»: Долинский рассказал о лечении Грачевского от COVID-19
10:20 В стране и мире
Спасатели продолжат поиск моряков в районе крушения «Онеги»
Популярное
Популярное
Директор Чичериной прокомментировал сообщения о вызове певицы в полицию
Врач рассказал о смертельной ошибке при похмелье
Ученые обнаружили еще одно опасное последствие COVID-19
Названа главная ошибка при варке пельменей
Видео
Прямой эфир из «ада»: извержение вулкана на Гавайях удалось снять изнутри кратера
Видео
Агрессивный кенгуру «нокаутировал» австралийца
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.