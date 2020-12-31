Более 150 авиарейсов были задержаны в Москве из-за ледяного дождя

Московский аэропорт Домодедово работает с перебоями из-за последствий ледяного дождя. На поверхности взлетно-посадочной полосы образовалась наледь, что создает угрозу безопасности полетов. Аэродромные службы работают в усиленном режиме, чистят полосу и обрабатывают ее специальными реагентами.

«Мы приложим все усилия, чтобы в этот важный день все рейсы, несмотря на непростые метеоусловия, прилетели и вылетели в аэропорты назначения», - отметили в пресс-службе.

Временные ограничения на взлет и посадку были введены сегодня с 06:35 до 07:45. Всем вылетающим пассажирам рекомендовано уточнять актуальное время вылета в аэропорту или онлайон-табло, на котором информация отображается в реальном времени, посоветовали в пресс-службе воздушной гавани.

Для работы в непростых метеоусловиях в аэропорту Домодедово создан оперативный штаб, чтобы нивелировать последствия погодных условий, обеспечить безопасность и регулярность вылетов.