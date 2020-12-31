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От вспышки в Ухане до массовой вакцинации: год назад мир узнал о коронавирусе

Анна Назайкина
13:21 31.12.2020
В настоящее время в мире уже 18 государств, где общее количество случаев заражения за период пандемии превысило 1 млн.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Miguel Candela, Keystone Press Agency, Globallookpress

Ровно год назад власти Китая впервые сообщили о том, что в Ухане обнаружена пневмония необычного происхождения. Многомиллионный город на 76 дней был отрезан от внешнего мира. 11 января стало известно о первом случае летального исхода, вызванного новой коронавирусной инфекцией. На тот момент число случаев заражения COVID-19 в Ухане достигло 41. Уже 30 января Всемирная организация здравоохранения сообщила, что вспышка коронавируса является чрезвычайной ситуацией международного значения. 11 марта ВОЗ объявила пандемию COVID-19.

Всего на данный момент в мире зарегистрировано 82 791 115 случаев заражения коронавирусом. Победить болезнь удалось 46 803 919 пациентам, скончалось - 1 806 478. Вирус продолжает распространяться с высокой скоростью.

С началом второй волны заболеваемости, в ряде стран вновь были введены новые ограничения. Большинству европейцев придется встречать Новый год в условиях карантина: введен комендантский час, запрещены массовые мероприятия, ограничена работа заведений общепита, магазинов, учреждений культуры.

Кроме того, ситуация осложнилась из-за возникновения нового, более заразного штамма COVID-19 в Великобритании: многие странам пришлось прервать пассажирское авиасообщение с Соединенным Королевством.

Также сложная ситуация наблюдается в Чехии, где зафиксирован антирекорд по новым случаям коронавируса – их за сутки зафиксировано более 17 тысяч. Для небольшого государства эта цифра является огромной. В Турции из-за пандемии запретили все праздничные мероприятия. Россиянам придется отмечать Новый год у себя в номерах.

Надежду на возвращение к прежней жизни подарило появление вакцины от коронавируса. В августе в России была зарегистрирована первая в мире вакцина от COVID-19 «Спутник V», разработанная Министерством обороны совместно с НИЦ им. Гамалеи. А уже в начале декабря в РФ началась масштабная вакцинация населения.

Впоследствии вакцинация началась в США, Великобритании и странах Европейского союза, где применяется препарат, разработанный компаниями Pfizer и BioNTech. 

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