За последние сутки в России выявили рекордное количество случаев COVID-19

В оперштабе сообщили, что за последние сутки в 85 российских регионах выявили 28 145 новых случаев заражения коронавирусом. Это рекорд с начала пандемии.

Уточняется, что до этого пять дней подряд этот показатель не превышал 27 тысяч за сутки. Предыдущий максимум регистрировали 27 ноября - 27 543 случая.

В оперштабе отметили, что у 21,3% зараженных не проявилось симптомов заболевания. Темп прироста ускорился до 1,2%.

В частности, наибольшее число новых случаев коронавируса было выявлено в Москве - 7 750, в Санкт-Петербурге зарегистрировано 3 692 новых случая заболевания, в Подмосковье - 1 193.