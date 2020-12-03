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За последние сутки в России выявили рекордное количество случаев COVID-19

Виктория Ивашечкина
11:27 03.12.2020
В оперштабе отметили, что у 21,3% зараженных не проявилось симптомов заболевания.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

В оперштабе сообщили, что за последние сутки в 85 российских регионах выявили 28 145 новых случаев заражения коронавирусом. Это рекорд с начала пандемии.

Уточняется, что до этого пять дней подряд этот показатель не превышал 27 тысяч за сутки. Предыдущий максимум регистрировали 27 ноября - 27 543 случая.

В оперштабе отметили, что у 21,3% зараженных не проявилось симптомов заболевания. Темп прироста ускорился до 1,2%.

В частности, наибольшее число новых случаев коронавируса было выявлено в Москве - 7 750, в Санкт-Петербурге зарегистрировано 3 692 новых случая заболевания, в Подмосковье - 1 193.

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