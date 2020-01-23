Цифра растет: число инфицированных коронавирусом составило 617 человек

Государственный комитет Китая по вопросам здравоохранения сообщил, что число больных новым видом коронавируса 2019-nCoV возросло до 617.

Наибольшее число случаев заболевания пневмонией зафиксировано в городе Ухань, 444 инфицированных. В этом же регионе, в провинции Хубэй приходятся все зафиксированные к настоящему времени 17 летальных исходов. Сейчас работа всех городских автобусов, поездов и даже метро временно приостановлены. Улицы города моют специальным раствором, проводя дезинфекцию.

Сегодня вирус распространяется не только по Китаю, а уже и в других странах. Коронавирус уже выявлен в Таиланде, Республике Корея, США и Японии, сообщает ТАСС.

О новой вспышке пневмонии стало известно в конце декабря. Вероятность распространения нового вида пневмонии в России оценивается специалистами Роспотребнадзора как низкая.

В аэропортах организованы пункты санитарно-карантинного контроля, проводится анкетирование прибывших из-за рубежа пассажиров, с помощью тепловизоров измеряется температура тела, проводится разъяснительная работа с туристами.