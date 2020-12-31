Россиянам порекомендовали замену магазинному майонезу

Специалисты Роспотребнадзора рекомендуют заправлять салаты майонезом, приготовленным самостоятельно, для снижения калорийности блюда. Также в ведомстве добавили, что обилие зеленых листьев не превращает блюда автоматически в полезные. Подчеркивается, что в двух столовых ложках майонеза содержится 200 килокалорий.

«Один из способов снизить калорийность блюда с майонезом - приготовить майонез самостоятельно... Такой майонез станет источником пользы и настоящего вкуса», - сообщается на сайте службы.

Кроме того, в Роспотребнадзоре объяснили, каким образом следует выбирать майонез в магазине. Специалисты ведомства отметили, что в продукте не должно быть большого количества комков и пузырьков. Также нужно обратить внимание на срок хранения: он не должен превышать 30-45 дней в закрытой упаковке при температуре не выше 10 градусов и 90-120 дней при температуре от 10 до 18 градусов.

«Сейчас в магазинах можно встретить множество "легких" заправок, они действительно содержат меньше жиров, но слишком много соли и сахара, чтобы считаться полезными», - говорится в сообщении.

Ранее профессор кафедры диетологии и клинической нутрициологии РУДН Алексей Ковальков в разговоре со «Звездой» развеял миф о вреде майонеза, а также заявил, что не стоит избегать этого продукта на новогоднем столе.