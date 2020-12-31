Директор Чичериной прокомментировал сообщения о вызове певицы в полицию

Директор российской певицы Юлии Чичериной Ларион Колесов не стал комментировать сообщения о том, что певицу вызвали в отдел уголовного розыска в подмосковном Клину. При этом он подчеркнул, что сейчас исполнительница находится не в России.

«Юля сейчас не в России. Информация не распространяется», - подчеркнул Колесов, передает РИА Новости.

Ранее исполнительница сообщила в соцсетях, что ей пришла повестка. Певица опубликовала фото документа о том, что ей необходимо явиться в отдел уголовного розыска ОМВД по городскому округу Клин в среду, 30 декабря.