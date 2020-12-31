В Роструде рассказали о том, как россияне будут отдыхать в 2021 году
Первые две рабочие недели в мае будут четырехдневными.
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В наступающем году россиян ждет 30 праздничных дней. Об этом напомнили в Роструде. В феврале и марте рабочие недели будут сокращенными.
День защитника Отечества сократит неделю до трех дней, а 8 Марта - до четырех, пишет «Российская газета».
Кроме того, количество рабочих дней сократится в связи с широким празднованием Для России и Дня народного единства 12 июня и 4 ноября соответственно. Последняя рабочая неделя 2021 года завершится в четверг, 30 декабря.