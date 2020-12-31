В Роструде рассказали о том, как россияне будут отдыхать в 2021 году

В наступающем году россиян ждет 30 праздничных дней. Об этом напомнили в Роструде. В феврале и марте рабочие недели будут сокращенными.

День защитника Отечества сократит неделю до трех дней, а 8 Марта - до четырех, пишет «Российская газета».

Кроме того, количество рабочих дней сократится в связи с широким празднованием Для России и Дня народного единства 12 июня и 4 ноября соответственно. Последняя рабочая неделя 2021 года завершится в четверг, 30 декабря.