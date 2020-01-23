Армия Сирии оставила позиции в юго-восточной части Идлибской зоны из-за атаки боевиков

В результате наступления боевиков 22 января сирийские правительственные войска оставили позиции в юго-восточной части Идлибской зоны деэскалации, говорится в сообщении Российского центра примирения враждующих сторон в Сирии.

«22 января с наступлением темного времени суток на направлении Абу-Джрейф - Самка до 200 боевиков группировки "Исламская партия Туркестана"* при поддержке 20 пикапов, одного танка, двух БМП и двух "джихад-мобилей" атаковали позиции сирийских правительственных войск», - говорится в сообщении.

Атаке предшествовала массированная огневая подготовка с применением «баллонометов», реактивных систем залпового огня, БПЛА кустарного производства. В результате огня боевиков подразделения сирийских войск были вынуждены оставить занимаемые позиции и отойти южнее.

«К 7.00 боевикам на данном направлении удалось вклиниться в оборону правительственных войск на глубину до 1,2 км и до 3,5 км по фронту. Захвачены два населенных пункта - Хуайн-Эль-Шааф и Самка», - добавили в Центре.

Одновременно 22 января около 21.00 на направлении Маар-Шмарин - Крати два отряда террористов группировки «Хайат Тахрир аш-Шам»* общей численностью до 250 боевиков при поддержке 34 пикапов с крупнокалиберными пулеметами, двух танков и боевой машины пехоты, а также двух «джихад-мобилей» атаковали подразделения сирийской армии, вклинившись в оборону правительственных войск на глубину до 1,3 км и по фронту - до 2,5 км.

Сирийские правительственные силы продолжают вести боевые действия на юге населенного пункта Джарджаназ и западной окраине Крарти.

В ходе наступления незаконных вооруженных формирований подразделениями сирийских правительственных войск уничтожено до 50 боевиков и до 90 получили ранения. Потери сирийских правительственных войск составили до 40 человек убитыми и до 80 ранеными.

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