Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

Коэффициент распространения COVID-19 в РФ опустился до минимума с лета

Виктория Ивашечкина
12:03 31.12.2020
В Москве данный показатель оказался на самой низкой отметке за последние шесть месяцев.
Коэффициент распространения COVID-19 в РФ опустился до минимума с лета
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press

В России коэффициент распространения коронавируса в четверг, 31 декабря, опустился до 0,94 впервые с конца июля.

По данным оперштаба, в Москве данный показатель оказался на самой низкой отметке за последние шесть месяцев. По последним данным, он составил 0,8. Также уточняется, что впервые с начала пандемии ни в одном из десяти регионов с наибольшим количеством заболевших коэффициент не превысил единицу.

По данным Оперштаба, в Подмосковье коэффициент опустился ниже единицы впервые с сентября и составил 0,99. На этом же уровне он держится почти две недели в Красноярском крае. 

Ранее эксперт рассказал, что число заразившихся COVID-19 уменьшится в России к концу февраля следующего года. По словам главного врача центра «Лидер медицины» Евгения Тимакова, раньше всего это снижение начнется в Москве.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.