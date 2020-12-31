Коэффициент распространения COVID-19 в РФ опустился до минимума с лета

В России коэффициент распространения коронавируса в четверг, 31 декабря, опустился до 0,94 впервые с конца июля.

По данным оперштаба, в Москве данный показатель оказался на самой низкой отметке за последние шесть месяцев. По последним данным, он составил 0,8. Также уточняется, что впервые с начала пандемии ни в одном из десяти регионов с наибольшим количеством заболевших коэффициент не превысил единицу.

По данным Оперштаба, в Подмосковье коэффициент опустился ниже единицы впервые с сентября и составил 0,99. На этом же уровне он держится почти две недели в Красноярском крае.

Ранее эксперт рассказал, что число заразившихся COVID-19 уменьшится в России к концу февраля следующего года. По словам главного врача центра «Лидер медицины» Евгения Тимакова, раньше всего это снижение начнется в Москве.