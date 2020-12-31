Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Вместе мы все преодолеем»: космонавты с борта МКС поздравили землян с Новым годом

Роман Захаров
01:16 31.12.2020
Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков пожелали жителям Земли беречь себя и близких, и быть внимательнее друг к другу.
© Видео: Роскосмос © Фото: Роскосмос

Космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, которые сейчас находятся на борту МКС, записали поздравительное видеообращение по случаю наступающего Нового года. Сотрудники Роскосмоса, в частности, отметили, что уходящий год принес с собой множество испытаний, однако человечество, по их мнению, вновь доказало, что сплотившись можно превозмочь любые неприятности.

«Дорогие друзья! Мы, космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, приветствуем вас с борта Международной космической станции. Сегодня мы вместе с вами провожаем 2020 год, ставший серьезным испытанием для всей планеты. Но все мы, жители Земли, снова доказали: любая пандемия бессильна, если все человечество объединяется в борьбе за самое главное, что у нас есть - жизнь», - заявили космонавты.

Они также напомнили, что 2020 год стал юбилейным для Международной космической станции и пожелали всем жителям РФ и мира беречь себя и близких.

«Этот год стал юбилейным для нашего орбитального дома - МКС. Двадцать лет назад на станцию прилетел первый международный экипаж. И с тех пор члены дружной команды МКС отметили здесь 20 новогодних праздников. Нам посчастливилось находиться здесь на пороге нового - 21-го. Сегодня мы хотим пожелать всем жителям нашей многонациональной страны и мира: берегите себя и близких. Будьте здоровы, внимательны друг к другу и будьте вместе - это самое главное. Потому что вместе мы все преодолеем. С Новым годом! С праздником!», - завершили космонавты.

Ранее с торжественным обращением по случаю наступающего Нового года выступил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Глава оборонного ведомства отметил, что уходящий год стал непростым, однако это, по его словам, лишь сплотило российскую армию. 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
01:16 В стране и мире
Видео
«Вместе мы все преодолеем»: космонавты с борта МКС поздравили землян с Новым годом
23:48 В стране и мире
Кабмин сможет устанавливать предельные цены на продукты в случае их подорожания на 10% в течение 60 дней
21:17 В стране и мире
Видео
Праздник с огоньком: как не испортить новогодние торжества, запустив салют
17:53 В стране и мире
СМИ сообщили о взрыве у правительственного дворца, куда прибыли члены нового кабмина Йемена
17:25 В стране и мире
В Баренцевом море прекращены поиски после крушения «Онеги»
Популярное
Популярное
Названа главная ошибка при варке пельменей
Видео
Прямой эфир из «ада»: извержение вулкана на Гавайях удалось снять изнутри кратера
Названы виды рака, которые невозможно выявить самостоятельно
Видео
Агрессивный кенгуру «нокаутировал» австралийца
Видео
От Карелии до Камчатки: ученые назвали причины аномальной активности в некоторых областях России
Видео
Ожесточенная схватка двух варанов попала на видео
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.