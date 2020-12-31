«Вместе мы все преодолеем»: космонавты с борта МКС поздравили землян с Новым годом

Космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, которые сейчас находятся на борту МКС, записали поздравительное видеообращение по случаю наступающего Нового года. Сотрудники Роскосмоса, в частности, отметили, что уходящий год принес с собой множество испытаний, однако человечество, по их мнению, вновь доказало, что сплотившись можно превозмочь любые неприятности.

«Дорогие друзья! Мы, космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, приветствуем вас с борта Международной космической станции. Сегодня мы вместе с вами провожаем 2020 год, ставший серьезным испытанием для всей планеты. Но все мы, жители Земли, снова доказали: любая пандемия бессильна, если все человечество объединяется в борьбе за самое главное, что у нас есть - жизнь», - заявили космонавты.

Они также напомнили, что 2020 год стал юбилейным для Международной космической станции и пожелали всем жителям РФ и мира беречь себя и близких.

«Этот год стал юбилейным для нашего орбитального дома - МКС. Двадцать лет назад на станцию прилетел первый международный экипаж. И с тех пор члены дружной команды МКС отметили здесь 20 новогодних праздников. Нам посчастливилось находиться здесь на пороге нового - 21-го. Сегодня мы хотим пожелать всем жителям нашей многонациональной страны и мира: берегите себя и близких. Будьте здоровы, внимательны друг к другу и будьте вместе - это самое главное. Потому что вместе мы все преодолеем. С Новым годом! С праздником!», - завершили космонавты.

Ранее с торжественным обращением по случаю наступающего Нового года выступил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Глава оборонного ведомства отметил, что уходящий год стал непростым, однако это, по его словам, лишь сплотило российскую армию.