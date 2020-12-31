Финансист рассказал о негативных последствиях отключения России от SWIFT
Отключение России от расчётной системы SWIFT, которым угрожают американские власти, может повлиять на сами США. Об этом заявил исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов.
«Во-первых, США имеет только гипотетическое влияние на SWIFT, штаб-квартира которой расположена в Бельгии. Во-вторых, Россия может ввести довольно жесткие санкции в отношении американских банков и политиков, что невыгодно стране, восстанавливающейся после кризиса», — заявил он агентству «Прайм».
Кроме того, эксперт считает, что Россия способна адаптироваться к этим ограничениям. Также Тузов напомнил, что в 2014 году была разработана система передачи финансовых сообщений (СПФС), которая является альтернативой SWIFT. Все ведущие российские банки и компании, а также зарубежные банки, которые входят в Евразийский экономический союз, подключены к СПФС.
По словам финансиста, в России в 2021 году, как и планировалось, будет введен цифровой рубль, потребность в международной платежной системе исчезнет, так как контрагенты будут способны проводить платежи и без нее.
Также Тузов считает, что внезапное отключение России от SWIFT может привести к валютным колебаниям, после чего курс доллара к рублю все же вернется к норме. По мнению Тузова, расчеты будут производиться в евро и юанях через альтернативные системы.