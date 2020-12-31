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Финансист рассказал о негативных последствиях отключения России от SWIFT

Анна Назайкина
11:53 31.12.2020
Специалист заявил, что отключение РФ от данной платежной системы может повлиять на США.
Финансист рассказал о негативных последствиях отключения России от SWIFT
© Фото: pixabay

Отключение России от расчётной системы SWIFT, которым угрожают американские власти, может повлиять на сами США. Об этом заявил исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов.

«Во-первых, США имеет только гипотетическое влияние на SWIFT, штаб-квартира которой расположена в Бельгии. Во-вторых, Россия может ввести довольно жесткие санкции в отношении американских банков и политиков, что невыгодно стране, восстанавливающейся после кризиса», — заявил он агентству «Прайм».

Кроме того, эксперт считает, что Россия способна адаптироваться к этим ограничениям. Также Тузов напомнил, что в 2014 году была разработана система передачи финансовых сообщений (СПФС), которая является альтернативой SWIFT. Все ведущие российские банки и компании, а также зарубежные банки, которые входят в Евразийский экономический союз, подключены к СПФС.

По словам финансиста, в России в 2021 году, как и планировалось, будет введен цифровой рубль, потребность в международной платежной системе исчезнет, так как контрагенты будут способны проводить платежи и без нее.

Также Тузов считает, что внезапное отключение России от SWIFT может привести к валютным колебаниям, после чего курс доллара к рублю все же вернется к норме. По мнению Тузова, расчеты будут производиться в евро и юанях через альтернативные системы.

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