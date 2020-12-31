Продленный из-за пандемии срок действия водительских прав истекает 31 декабря

Водительские права, срок действия которых истек во время пандемии коронавируса, будут действительны до 31 декабря. Владельцы таких удостоверений должны были переоформить их до конца месяца.

За управление автомобилям по правам с истекшим сроком действия предусмотрен штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей, согласно части 1 статьи 12.7 КоАП.

Из-за пандемии и самоизоляции в этом году срок действия прав, который истекал в период с 1 февраля до 15 июля, был продлен до конца года.