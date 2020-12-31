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Назван «зимний» способ защиты от коронавируса

Виктория Ивашечкина
11:28 31.12.2020
По словам специалиста, трикотажные и шерстяные перчатки крайне неэффективны в плане защиты от вируса.
Назван «зимний» способ защиты от коронавируса
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press

Для лучшей защиты от COVID-19 зимой лучше всего надевать теплые перчатки поверх защитных. Об этом рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения столицы Андрей Тяжельников.

По его словам, трикотажные и шерстяные перчатки, которые люди носят зимой, крайне неэффективны в плане защиты от вируса. Дело в том, что у них очень крупные ячейки, и поэтому нет достаточной защиты.

«После использования перчатки необходимо дезинфицировать, если вы планируете их надевать снова. Лучше всего надевать сначала латексные или нитриловые перчатки, а сверху - зимние», - подчеркнул Тяжельников, передает агентство «Москва». 

По словам специалиста, в транспорте и других общественных местах теплые перчатки можно снять и остаться в защитных.

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