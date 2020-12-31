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Кулинарное искусство: шеф-повар рассказал, как сохранить свежесть новогодних салатов

Анна Назайкина
10:59 31.12.2020
Также эксперт рассказал об ингредиентах салата, способствующих очищению организма.
Кулинарное искусство: шеф-повар рассказал, как сохранить свежесть новогодних салатов
© Фото: The_gold_rabbit, Flickr

Эксперт по здоровому питанию, телеведущий, шеф-повар Сергей Синицын рассказал, что для того, чтобы новогодние блюда как можно дольше оставались пригодными для потребления, необходимо следовать некоторым правилам еще на стадии их приготовления.

Специалист подчеркнул, что оливье или другие многокомпонентные салаты рекомендуется хранить не более 2-3 дней. Также он объяснил, каким образом следует готовить блюдо, чтобы оно дольше сохраняло свежесть.

«Первое правило – не заправлять их сразу же, делать это исключительно перед подачей. К тому же надо все готовить и держать раздельно: морковь, картофель и все остальное. Смешивать салат нужно также только перед заправкой. Замораживать такие салаты для сохранности не стоит. Домашняя заморозка далека от профессиональной шоковой, поэтому качество салата резко снизится. Можно морозить мясные ингредиенты, например, язык для оливье. Или что-то из рыбы и морепродуктов, те же кальмары», – сказал шеф-повар в интервью радио Sputnik.

Листовые же салаты, отметил специалист, не подлежат хранению. Их следует быстро приготовить прямо перед подачей на стол.

«Например, хрустящий салат айсберг. Резать его или рвать руками стоит прямо перед подачей на стол. Не делайте таких салатов много, а столько, сколько можете съесть за праздничным застольем», – рекомендует Синицын.

По мнению эксперта, питаться блюдом, приготовленным несколько дней назад к празднику - значит «себя не любить». Поэтому специалист рекомендует после Нового года устроить разгрузочные дни и питаться продуктами, которые способствуют очищению организма.

«Стоит максимально обратить внимание на большое количество зелени. Она улучшает метаболизм, ее много не бывает. Если налегать на зелень, а не на салаты, то будет очень здорово. Помогут вам также биологические добавки: омега-3, куркума, имбирь, семена чиа, любые знакомые и полезные суперфуды или специи», – сказал он.

Они, по словам Синицына, способствуют улучшению метаболизма, а также помогают выводить токсины. Кроме того, для разгрузки организма специалист рекомендовал перейти на бульоны из индейки или перепелки.

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