Минюст РФ планирует убрать из городов СИЗО и колонии

Министр юстиции РФ Константин Чуйченко заявил, что ведомство разрабатывает пилотный проект, чтобы убрать из городов все колонии и СИЗО. По словам Чуйченко, учреждения ФСИН должны получить определенное преображение.

«Суть этих изменений состоит в том, что нужно выносить из городов и населенных пунктов эти учреждения», - подчеркнул министр в интервью телеканалу «Россия-24».

Он отметил, что на сегодняшний день министерство работает над тем, чтобы убрать действительность, связанную с лишением свободы, от людей, сформировав для этого отдельные площадки.

По словам Чуйченко, ФСИН должна быть более гуманной. При этом, в центре внимания работы сотрудников должен быть в первую очередь человек, несмотря на то, что он совершил преступление.

Также глава ведомства отметил, что во время оптимизации работы ФСИН внимание будет переключено на профилактику и работу с людьми, которые после совершения преступления не оказались в местах лишения свободы.