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В российских паспортах могут появиться «медстраницы»

Виктория Ивашечкина
10:59 31.12.2020
Отмечается, что вопрос о безопасном перемещении россиян внутри страны и в другие государства до сих пор открыт.
В российских паспортах могут появиться «медстраницы»
© Фото: Pavel Starikov, Flickr

Первый замглавы общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров выступил с инициативой внести в заграничные и внутренние паспорта россиян данные о прививках. Данный запрос общественник направил главе Минздрава РФ Михаилу Мурашко.

Петров подчеркнул, что сейчас во всем мире обсуждается вопрос о документальном фиксировании факта прививки от COVID-19. При этом есть мнение о том, что отдельный «паспорт вакцинированного» противоречит этическим законам.

По словам общественника, вопрос о безопасном перемещении россиян внутри страны и в другие государства до сих пор открыт. 

«Предлагаю вам оценить идею о внедрении во внутренний паспорт гражданина РФ и в заграничный паспорт специальных «медицинских» страниц для внесения отметок о наличии вакцины», - говорится в обращении Петрова, передает РИА Новости.

Также, по его мнению, на страницах могут быть представлены данные и о других вакцинах и прививках, которые необходимы для путешественников в экзотические страны.

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