СМИ: заболевший COVID-19 Грачевский переведен в реанимацию
Художественный руководитель «Ералаша» почувствовал себя хуже и врачи были вынуждены изменить тактику лечения.
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Заболевший коронавирусом Борис Грачевский переведен в реанимационное отделение. Об этом сообщил канал Mash.
Состояние художественного руководителя «Ералаша» ухудшилось, а назначенные лекарственные препараты пока не дают видимых результатов.
О госпитализации Грачевского стало известно 27 декабря. В беседе со «Звездой» он рассказал о высокой температуре и кашле. Режиссеру прописали капельницы и таблетки. Сейчас за его состоянием пристально следят врачи.