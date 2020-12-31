В стране и мире Коронавирус СМИ: заболевший COVID-19 Грачевский переведен в реанимацию Ян Брацкий Художественный руководитель «Ералаша» почувствовал себя хуже и врачи были вынуждены изменить тактику лечения. © Фото: borisgrachevskiy, VK Заболевший коронавирусом Борис Грачевский переведен в реанимационное отделение. Об этом сообщил канал Mash. Состояние художественного руководителя «Ералаша» ухудшилось, а назначенные лекарственные препараты пока не дают видимых результатов. О госпитализации Грачевского стало известно 27 декабря. В беседе со «Звездой» он рассказал о высокой температуре и кашле. Режиссеру прописали капельницы и таблетки. Сейчас за его состоянием пристально следят врачи. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика