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Москва поднялась в рейтинге умных мегаполисов

Ян Брацкий
10:37 31.12.2020
В основе рейтинга лежит подход городских властей к развитию и внедрению цифровых и информационных технологий.
Москва поднялась в рейтинге умных мегаполисов
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press

Москва поднялась на три позиции в рейтинге умных городов, который составляет компания Z/Yen. Сейчас российская столица занимает в нем 44 месте. В основе Smart Centres Index лежит подход городских властей к внедрению инноваций и новых технологий. В одном списке с Москвой такие мегаполисы как Сидней, Бангкок, Милан и Мельбурн.

«Москва активно внедряет в жизнь форматы Smart City, интегрируя интернет-технологии в жизнь города. В столице развивается система "умного транспорта", доступный интернет, действует более 370 городских онлайн-услуг и сервисов. Система "умного города" помогает всем городским ресурсам функционировать максимально эффективно, что повышает качество жизни москвичей», - сообщили РИА Новости в Комплексе экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы.

Там добавили, что по уровню цифровизации Москва давно конкурирует с ведущими мировыми столицами. Рейтинг Smart Centres Index компании Z/Yen проанализировал 131 город мира. Индекс рассчитывается на основании 126 показателей, а также экспертных оценок.

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