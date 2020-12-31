В стране и мире Спасатели продолжат поиск моряков в районе крушения «Онеги» Виктория Ивашечкина Рыболовецкое судно затонуло 28 декабря в Баренцевом море. © Фото: Nina Butts, Pixabay В районе крушения рыболовецкого судна «Онега» решили продолжить поиски тел моряков. Такое решение было принято специалистами штаба оперативного руководства Росрыболовства. «В 15.00 30 декабря в связи с отсутствием разумной надежды найти членов экипажа р/с «Онега» живыми, активная фаза поиска прекращена», - заявили в Росморречфлоте, передает РИА Новости. Специалисты напомнили, что накануне вечером было получено решение штаба оперативного руководства Федерального агентства по рыболовству о продолжении поисковых действий в районе гибели рыболовецкого судна. Спасатели продолжат поиск тел членов экипажа «Онеги». Напомним, рыболовецкое судно затонуло 28 декабря в Баренцевом море. На борту находились 19 человек, спасти удалось лишь двоих. Вторник, 29 декабря, в Мурманской области был объявлен днем траура. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика