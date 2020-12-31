Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Спасатели продолжат поиск моряков в районе крушения «Онеги»

Виктория Ивашечкина
10:20 31.12.2020
Рыболовецкое судно затонуло 28 декабря в Баренцевом море.
Спасатели продолжат поиск моряков в районе крушения «Онеги»
© Фото: Nina Butts, Pixabay

В районе крушения рыболовецкого судна «Онега» решили продолжить поиски тел моряков. Такое решение было принято специалистами штаба оперативного руководства Росрыболовства.

«В 15.00 30 декабря в связи с отсутствием разумной надежды найти членов экипажа р/с «Онега» живыми, активная фаза поиска прекращена», - заявили в Росморречфлоте, передает РИА Новости.

Специалисты напомнили, что накануне вечером было получено решение штаба оперативного руководства Федерального агентства по рыболовству о продолжении поисковых действий в районе гибели рыболовецкого судна. Спасатели продолжат поиск тел членов экипажа «Онеги».

Напомним, рыболовецкое судно затонуло 28 декабря в Баренцевом море. На борту находились 19 человек, спасти удалось лишь двоих. Вторник, 29 декабря, в Мурманской области был объявлен днем траура.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.