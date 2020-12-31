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Кабмин разрешил переносить до конца 2021 года купленные по программе кэшбека туры

Ян Брацкий
10:18 31.12.2020
Правило действует в том случае, если на территории запланированного места отдыха объявлен режим повышенной готовности или ЧС.
Кабмин разрешил переносить до конца 2021 года купленные по программе кэшбека туры
© Фото: Валерий Григоренко, Pixabay

Правительство Российской Федерации разрешило переносить купленные по программе кешбэка туры до конца 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров.  

«Граждане, которые приобрели туры или забронировали отели по программе туристического кешбэка, смогут перенести путешествие до конца 2021 года. Такое правило будет действовать в том случае, если на территории запланированного места отдыха объявили режим повышенной готовности или чрезвычайной ситуации», - говорится в сообщении.

Ранее в России стартовал второй этап продажи туристических путевок с кешбэком. Для россиян было разработано более 1,5 миллионов вариантов отдыха на осень и зиму. В связи с пожеланиями, высказанными гражданами во время прошлого этапа акции, в путешествие можно будет направиться на две ночи, тогда как ранее минимальная длительность составляла четыре.

Кроме того, 20 процентов возврата средств, ушедших на оплату отдыха, теперь будет производиться для поездок любой стоимости. Максимально возможная сумма кешбэка по сравнению с прошлым разом выросла на пять тысяч, дойдя до 20 тысяч рублей.

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