Двух человек ранили во время стрельбы в гостинице в Москве

На юго-западе Москвы неизвестные ворвались в гостиницу и во время потасовки устроили стрельбу. В результате нее два человека ранены. Об этом рассказали «Звезде» в пресс-службе столичного главка МВД.

По данным ведомства, в среду в 23.14 в службу «02» поступило сообщение об огнестрельном ранении в отеле, который расположен на улице Керченская, 1а, стр. 3. По этому адресу находится гостиница «РАО Академическая».

«Неизвестные ворвались в помещение гостиницы, где в ходе конфликта с гражданами произвели несколько выстрелов из неустановленного, предположительно травматического оружия», - сказано в сообщении.

В результате происшествия в больницу были доставлены двое мужчин. У одного из них диагностированы ушибленная рана скуловой кости и огнестрельное ранение в области левого ребра, у второго - огнестрельное ранение брюшной полости.

В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку.