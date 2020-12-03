В Калифорнии появился очередной таинственный монолит

В США появился еще один таинственный монолит. На этот раз обелиск расположился на вершине горы Пайн в городе Атаскадеро, штат Калифорния. Как передает Atascadero News, люди заметили загадочный объект в среду, 2 декабря.

Трехсторонний монолит сделан из материала, напоминающего нержавеющую сталь. Высота объекта - три метра, ширина - 46 сантиметров. Боковые панели странного памятника скрепляют заклепки на каждом из углов. Предположительно, внутри его может находиться стальная рама.

В отличие от своего предшественника из Юты, обелиск, появившийся в Атаскадеро, не прикреплен к земле. Весит объект около 90 килограммов. Так как монолит никак не прикреплен, он может рухнуть при толчке.

В публикации обратили внимание, что выглядит монумент завораживающе. В нем отражаются солнце, тени и горный хребет Санта-Лючия. Посмотреть на диковинный объект своими глазами направились десятки туристов.

За последнее время это уже третий подобный монумент. Ранее трехсторонние памятники появлялись в пустыне в Юте и в Румынии. Позже объекты исчезали по неустановленным причинам. О происхождении обелисков ведутся споры. Наиболее правдоподобной является версия о том, что это арт-объекты художника Джона МакКракена.