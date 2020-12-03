Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Калифорнии появился очередной таинственный монолит

Светлана Иванова
11:31 03.12.2020
Трехсторонний монолит сделан из материала, напоминающего нержавеющую сталь. Высота объекта - три метра, ширина - 46 сантиметров.
В Калифорнии появился очередной таинственный монолит
© Фото: digital_husky, Twitter

В США появился еще один таинственный монолит. На этот раз обелиск расположился на вершине горы Пайн в городе Атаскадеро, штат Калифорния. Как передает Atascadero News, люди заметили загадочный объект в среду, 2 декабря.

Трехсторонний монолит сделан из материала, напоминающего нержавеющую сталь. Высота объекта - три метра, ширина - 46 сантиметров. Боковые панели странного памятника скрепляют заклепки на каждом из углов. Предположительно, внутри его может находиться стальная рама.

В отличие от своего предшественника из Юты, обелиск, появившийся в Атаскадеро, не прикреплен к земле. Весит объект около 90 килограммов. Так как монолит никак не прикреплен, он может рухнуть при толчке.

В публикации обратили внимание, что выглядит монумент завораживающе. В нем отражаются солнце, тени и горный хребет Санта-Лючия. Посмотреть на диковинный объект своими глазами направились десятки туристов.

За последнее время это уже третий подобный монумент. Ранее трехсторонние памятники появлялись в пустыне в Юте и в Румынии. Позже объекты исчезали по неустановленным причинам. О происхождении обелисков ведутся споры. Наиболее правдоподобной является версия о том, что это арт-объекты художника Джона МакКракена.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
12:17 В стране и мире
Видео
Чубайс заявил, что сегодня его последний день в «Роснано»
12:00 Эксклюзив
Видео
В Россельхознадзоре раскрыли подробности разработки вакцины от COVID-19 для животных
11:10 В стране и мире
В Китае российскую ракету «Сармат» назвали лучшей в мире
11:01 В стране и мире
Минюст РФ планирует убрать из городов СИЗО и колонии
10:57 Эксклюзив
Видео
Автоэксперт рассказал, где не примут новое водительское удостоверение
Популярное
Популярное
Игра ЦРУ возмутила пользователей Сети
Видео
Считаные минуты до старта: корреспондент «Звезды» подошел максимально близко к ракете «Союз-2»
Видео
В центре Москвы взлетевшая на воздух крышка люка чуть не убила девушку: видео
На месте таинственного монолита в Юте заметили «загадочное существо»
Блогер нашел фото, которое якобы подтверждает присутствие в группе Дятлова немецкого диверсанта
Видео
Елочка, гори: красноярские пожарные намеренно сожгли новогодние деревья
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.