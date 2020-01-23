Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В театре назвали предварительную дату прощания с Данилой Перовым

Ирина Егорова
10:48 23.01.2020
Данила Перов скончался в возрасте 51 года. Причиной столь внезапной смерти актера стал оторвавшийся тромб.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Сергей Пятаков, РИА Новости

В театре «Содружество актеров Таганки» сообщили, когда состоятся прощание и похороны Данилы Перова.

«По предварительным данным, 23 января в 10 часов состоится прощание-панихида в театре, а в 12.20 - в храме Живоначальной Троицы в Серебряниках», - рассказала «Звезде» руководитель пресс-службы театра Юлия Сезер.

Она уточнила, что информация будет подтверждена после того, как будет получено разрешение на захоронение.
 
Заслуженный артист России Данила Перов, являющийся единственным сыном актрисы Раисы Рязановой, скоропостижно скончался в возрасте 51 года. Причиной смерти актера стал оторвавшийся тромб. В театре вспоминают его как «доброго, отзывчивого и любимого» члена коллектива.

Среди самых известных работ Данилы Перова стали роли в фильмах «Марш Турецкого», «Всегда говори "всегда"», «Паутина», «Отель "Элеон"», «Универ».

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата21.01.2020, 07:57
ВОЗ проведет экстренное заседание из-за вспышки нового коронавируса
Дата23.01.2020, 10:46
ЗРПК «Панцирь-С» отразили авиаудары условного противника под Хабаровском
Дата23.01.2020, 00:26
Российские фигуристы установили рекорд в короткой программе в парах
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата21.01.2020, 15:38
Атомную подлодку «Князь Владимир» передадут флоту в 2020 году
Дата22.01.2020, 15:08
Шойгу: сбор материалов для «Дороги памяти» продолжится и после открытия галереи
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
11:49 В стране и мире
Врач развеяла миф о жиросжигающих свойствах грейпфрута
11:28 В стране и мире
Видео
Цифра растет: число инфицированных коронавирусом составило 617 человек
11:15 В стране и мире
Армия Сирии оставила позиции в юго-восточной части Идлибской зоны из-за атаки боевиков
11:11 В стране и мире
Видео
Путин прибыл в Израиль
10:52 В стране и мире
Двух человек ранили во время стрельбы в гостинице в Москве
События дня
События дня
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
«Правительство получилось сбалансированным»: Путин выступил перед назначенными министрами
Видео
«Высочайший уровень»: политолог объяснил переназначение Шойгу главой Минобороны
Умер единственный сын Раисы Рязановой актер Данила Перов
Видео
Связали скотчем: пассажиры рейса Уфа - Дубай угомонили дебоширку, чтобы долететь на отдых
Назван ночной симптом-предвестник развития онкологии
Видео
Целая семья умирает от редкой болезни, а нижегородские врачи называют их симулянтами
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.