Биткоин подорожал до 29 тысяч долларов и побил рекорд

Стоимость биткоина поднялась до 29 тысяч долларов и продолжила побивать исторические рекорды. В среду, 30 декабря, криптовалюта росла более чем на 8%, свидетельствуют данные торгов.

Стоимость биткоинов растет со второй половины декабря. Исторический максимум в 20 042 доллара, державшийся с 2017 года, был побит 16 декабря. До 28 тысяч долларов цена биткоина выросла 27 декабря и в течение дня поднялась до 28 395 долларов, после чего скорректировалась.

Биткоин является самой популярной криптовалютой. На его долю приходится примерно 70,5% глобального рынка.