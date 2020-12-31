В Москве за сутки скончались 73 пациента с коронавирусом

Еще 73 пациента с коронавирусом скончались в Москве за минувшие сутки. Об этом информирует оперативный штаб по контролю за распространением инфекции.

«В Москве скончались 73 пациента, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», - сказано в сообщении.

Таким образом, общее число умерших пациентов с COVID-19 в столице достигло 11 209.

В Москве за все время было зафиксировано 803 203 случая заболевания коронавирусом, 621 292 человек медикам удалось вылечить. Общее число заболевших по России сейчас составляет 3 131 550, выздоровели - 2 525 418.