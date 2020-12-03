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Считаные минуты до старта: корреспондент «Звезды» подошел максимально близко к ракете «Союз-2»

Алексей Кошкин
08:22 03.12.2020
Алексей Кошкин смог наблюдать давний ритуал инженеров перед пуском.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Корреспондент «Звезды» Алексей Кошкин смог подойти на максимально близкое расстояние к ракете «Союз-2.1б», которая стартовала утром 3 декабря с космодрома Плесецк. Ему удалось даже наблюдать, как на изморози на баках окислителя ракеты пишут имя «Таня».

«Волнуюсь так же, как и все. Уже написано слово «Таня», а значит, скоро ракета уже по-настоящему будет под парами. Идет изморозь от кислорода и смеси керосина, которой заправили ракету», - рассказал корреспондент.

Писать «Таня» на «снежной рубашке» ракеты за несколько минут до старта - давняя традиция. По легенде, в 70-х годах один лейтенант таким образом решил выразить свои чувства к девушке. Командир потребовал стереть надпись, но пуск тогда прошел неудачно, и с тех пор уже много лет на космодроме повторяют порыв лейтенанта.

Ракета «Союз-2.1б» успешно стартовала в 4 часа 14 минут по московскому времени. Она доставила на орбиту спутники связи «Гонец-М» и космический аппарат Минобороны для отработки для перспективных приборов микросистем ориентации и астронавигации.

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