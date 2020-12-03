Правительство предписало досрочно снять Чубайса с поста главы «Роснано»

Российское правительство утвердило директиву для избрания Сергея Куликова главой «Роснано» на пять лет вместо Анатолия Чубайса.

«Правительство рекомендовало первого заместителя председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Сергея Куликова на пост председателя правления «Роснано», - сказано в сообщении пресс-службы кабмина.

Уточняется, что директива была подписана вице-премьером Дмитрием Чернышенко. Директива также предписывает голосовать за досрочное прекращение на этом посту полномочий Чубайса.

Ранее сообщалось, что Анатолий Чубайс покинет пост главы одного из важнейших институтов развития России - корпорации «Роснано». Президент РФ Владимир Путин предложил это кресло первому заместителю председателя Военно-промышленной комиссии Сергею Куликову.