В Якутии обнаружили останки носорога времен ледниковой эпохи

В Якутии обнаружены останки шерстистого носорога доисторического периода. Редкая находка была сделана у притока реки Тирехтях в Абыйском районе республики в августе 2020 года. Как рассказал «Якутии 24» ведущий научный сотрудник отдела изучения мамонтовой фауны при Академии наук региона Валерий Плотников, «туша вывалилась в результате обрыва берега при оттаивании вечной мерзлоты».

У животного сохранились все конечности, часть внутренних органов, рог и шерсть. Ученый подчеркнул, что сохранность обнаруженного экземпляра дает возможность узнать больше о палеосреде того периода.

«В задней части туши имеются мягкие ткани, возможно, половые органы и часть кишечника. Это дает возможность изучить экскременты, что позволит реконструировать палеосреду того периода. Сохранился и небольшой носовой рог — это является редкостью, так как он довольно быстро разлагается», — пояснил Плотников.

По предварительным оценкам, доисторический зверь обитал во время плейстоцена, или ледниковой эпохи, длившейся с 2,588 миллиона лет назад по 11,7 тысячи лет назад.

Ученые извлекли один зуб, чтобы установить примерный возраст носорога. На момент смерти животному было три-четыре года, он находился «в подростковом возрасте».

«Если проводить аналогию с современными носорогами, которые живут около 40-50 лет, то найденный экземпляр был примерно в подростковом возрасте. Уже завершился период лактации, он сам питался, ел траву, но, скорее всего, обитал с мамой», — рассказал ученый.

Палеонтолог назвал носорога упитанным и предположил, что он погиб, упав в трясину или промоину.

Тушу привезут в Якутск в январе 2021 года, где ученые из Якутии и Москвы возьмут образцы тканей и проведут необходимые исследования.