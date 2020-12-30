Студент-атомщик и любитель театра: что известно о герое, который спас провалившегося под лед школьника в Ростовской области

Большой поклонник физики, любительского театра и...настоящий герой. Именно так можно охарактеризовать 21-летнего Артема Огиенко, который на днях спас провалившегося под лед школьника в Ростовской области.

Настоящее чудо перед Новым годом произошло в небольшом поселке Кулешковка. Трое подростков решили прогуляться по льду местного водоема, но тонкий лед не выдержал, и один из них провалился в воду. Каждая секунда была на счету, и пока друзья в панике пытались вызвать помощь, неожиданно появился герой и спас школьника.

Прогулка по едва покрытому льдом озеру под Азовом закончилась бы трагедией, уверяют сотрудники МЧС. Если бы не студент-атомщик Артем Огиенко. В одной футболке на тонком льду юноша очень грамотно, потихоньку вытаскивает перепуганного мальчика из воды.

Это уже 21-летний герой вытаскивает ребенка на берег. Верхнюю одежду скинул, утопающему протянул кусок доски. Все так, как учили еще в школе. Операцию по спасению завершают подоспевшие вовремя спасатели.

«Мальчик был, конечно в шоковом состоянии. Было видно, что он очень замерз. Но он держался молодцом. Артем с ним разговаривал, когда мы подбегали к месту. Артем вел себя профессионально», - рассказал старший инструктор-пожарный ГУ МЧС России по Ростовской области Владимир Рагозин.



По словам Артема, в свободное от учебы время он увлекается любительским театром. На сцене играть настоящих героев, говорит, пока не приходилось. Однако в жизни юноша уже вовсю успел проявить невероятную храбрость, мужественность и смелость.